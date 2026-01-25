Les allégations de Romain Molina contestées par l’arbitre Amin Omar
La Fédération royale marocaine de football (FRMF) n’a jamais réclamé le remplacement de l’arbitre Amin Omar pour le quart de finale Maroc-Cameroun de la CAN 2025, contrairement à ce que prétend le journaliste Romain Molina.
L’Égyptien Amin Omar a lui-même démenti l’information dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il n’avait « jamais été désigné » pour ce match. Le premier choix de la CAF était le Mauritanien Dahane Beida.
La rumeur, lancée par Romain Molina sur X et relayée par plusieurs médias sans vérification, a créé une polémique internationale inutile, attisant la suspicion et la haine entre supporters marocains et camerounais à la veille du quart de finale.
Devant la propagation de cette accusation de corruption sans fondement, l’arbitre égyptien a été forcé de se défendre lui-même.