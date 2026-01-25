France : Thomas Coville bat le record du tour du monde à la voile en 40 jours 10h 45min

Partis de Brest le 15 décembre, Coville et son équipage ont parcouru environ 28.300 milles nautiques, soit plus de 52.000 kilomètres autour du globe, via les trois grands caps (Bonne-Espérance/AfSud), Leeuwin/Australie) et Horn-Chili), à une vitesse moyenne supérieure à 29 noeuds (environ 54 km/h).

Malgré des conditions météorologiques difficiles dans l’Atlantique Nord en fin de parcours, avec une forte dépression accompagnée de vents violents et de creux importants, l’équipage est parvenu à conserver son avance sur le temps de référence, selon la même source.

À 57 ans, Thomas Coville signe son dixième tour du monde, dont le cinquième en équipage. Il avait déjà marqué l’histoire de la discipline en 2016 en établissant le record du tour du monde en solitaire (49 jours et 3 heures).

Créé en 1993, le Trophée Jules Verne récompense la circumnavigation à la voile la plus rapide, sans escale et sans assistance, en équipage.