Le Sommet mondial de la Francophonie reporté à 2022

Ce report intervient afin de permettre à la Tunisie d’organiser ce sommet dans “les conditions les plus optimales”, a précisé l’OIF dans un communiqué.

“Réunis mardi, en présentiel et à distance, lors de la 117e session extraordinaire du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), sous la présidence de la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, les représentants des Etats et gouvernements membres de l’OIF, ont débattu ouvertement et dans un souci de cohésion et de solidarité, sur l’organisation du Sommet en Tunisie dans les délais initialement prévus. Ils sont arrivés à un consensus sur la nécessité de reporter d’un an le 18e Sommet de la Francophonie, afin de permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales”, indique la même source.

Cette session extraordinaire du CPF intervient deux semaines après que la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, ait mené des consultations auprès des autorités tunisiennes et d’autres pays membres de la Francophonie sur la tenue du Sommet de la Francophonie à Djerba, précise l’OIF.

Les membres du CPF ont recommandé la tenue, dans les plus brefs délais, d’une session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie afin de pouvoir valider rapidement cette proposition, ajoute le communiqué.

Déjà reporté en 2020 en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19, le 18è sommet mondial de la Francophonie devait se tenir les 20 et 21 novembre prochain sur l’île de Djerba sous le thème “Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone”, et aurait dû coïncider avec la célébration du cinquantenaire de la création de la Francophonie Institutionnelle.