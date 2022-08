Le Sénégal et le Fonds saoudien pour le développement signent un accord de financement de 31 milliards de FCFA

Cet accord a été paraphé par le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et le président directeur général du Fonds saoudien pour le développement, Abdulrahman Al-Marshad, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Avec cette importante contribution du Fonds saoudien pour le développement, le financement des routes de désenclavement de la zone du Daande Mayo’’ vient d’être bouclé, a souligné Amadou Hott, ajoutant que ce projet aidera à renforcer les échanges commerciaux entre la zone du Daande Mayo et le reste du pays tout en améliorant les conditions de vie des populations.

“En plus d’assurer une bonne mobilité des personnes et des biens, le tronçon facilitera l’accès aux services sociaux de base, aux structures de santé et à l’éducation”, a-t-il précisé, se félicitant de l’excellence de la coopération entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite.

Les routes de désenclavement de la zone du “Daande Mayo” sont constituées de deux sections au nord et au sud de cette partie du Sénégal.

Le désenclavement de cette zone concerne un linéaire de 232 km, de 10 ponts et d’une piste de 55 km cofinancé par l’Etat du Sénégal et ses partenaires au développement.

Les travaux sur cette section concernent 126km de route et la construction de 10 grands ponts. Le Daande Mayo nord long de 106 km s’étend d’Oréfondé à Matam. Sa construction est financée par la Banque africaine de développement (BAD) en plus du tronçon Nguidjilone -Matam pour 15 milliards de FCFA’’’, a-t-il expliqué.

Par sa part, le président directeur général du Fonds saoudien pour le développement, a fait savoir que “depuis 1977, le Fonds saoudien pour le développement a déjà accordé 26 financements, 25 projets et programmes de développement et 4 subventions accordées d’une valeur de 300 milliards de Frans CFA dans les secteurs du transport, de la communication, des infrastructures, de la santé, de l’éducation, entre autres”.