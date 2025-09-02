Le premier ministre français mène des consultations en prévision d’un vote de confiance crucial lundi prochain

Selon les médias, les consultations se poursuivront toute la semaine avec les partis d’opposition et ceux de l’alliance présidentielle.

Les mêmes sources indiquent que les positions restent jusque-là divergentes quant aux propositions qui avaient été annoncées en juillet dernier par le chef de l’exécutif visant à réduire la dette du pays.

Parmi ces mesures figurent notamment la suppression de deux jours fériés et la baisse du train de vie de l’Etat.

Pour les médias de l’hexagone, un compromis politique est possible si les acteurs clés se mettent d’accord.

Mardi, les mêmes sources ont indiqué que le président français Emmanuel Macron a reçu les chefs des partis membres de la coalition gouvernementale pour passer en revue les différentes hypothèses et scénarios après le vote attendu à l’Assemblée nationale la semaine prochaine.

Lundi dernier, M. Bayrou avait annoncé, lors d’une conférence de presse de la rentrée politique, sa volonté de demander un vote de confiance le 8 septembre au sujet de ses choix budgétaires devant aider à réduire la dette du pays.