Le pari atlantique du Maroc

En 1777, le sultan Mohammed ben Abdallah ouvrait les ports marocains aux navires de la jeune république américaine. Le traité de paix et d’amitié conclu en 1786, ratifié en 1787, a ensuite ancré ce que Washington présente encore comme sa plus ancienne relation diplomatique ininterrompue. Ce précédent n’est pas anecdotique. Il rappelle qu’au Maroc, l’ouverture maritime a déjà été pensée comme un instrument de puissance.

C’est cette intuition que Rabat tente aujourd’hui de réactiver, à une autre échelle. Le sujet n’est pas seulement portuaire. Il est géoéconomique. Le Royaume ne cherche plus simplement à aménager une façade ; il essaie de transformer l’Atlantique en levier de captation des flux, d’intégration régionale et de projection vers les Amériques.

Le premier pilier de cette stratégie est déjà visible au nord. Le communiqué officiel de la Tanger Med Port Authority du 22 janvier 2025 indique que le complexe a traité 10,24 millions de conteneurs EVP en 2024, en hausse de 18,8 %, ainsi que 142 millions de tonnes de marchandises, avec 1 217 escales de méga-navires de plus de 290 mètres. Tanger Med a ainsi confirmé qu’un pays du Sud pouvait s’inscrire au cœur des grandes chaînes logistiques mondiales sans se limiter à une fonction périphérique.

Le second pilier est Dakhla Atlantique. Le Rapport économique et financier 2025 du ministère marocain des Finances rattache explicitement ce projet à une mise en service visée en 2028. Ici, la logique change de nature. Il ne s’agit plus seulement d’augmenter la capacité portuaire du pays, mais de créer un débouché océanique pour des économies sahéliennes enclavées et de repositionner le sud marocain dans les flux transatlantiques.

Faire de l’Atlantique un levier de puissance économique

Mais une infrastructure ne crée pas, à elle seule, un corridor. C’est pourquoi Rabat a adossé cette projection matérielle à une initiative diplomatique précise. Le communiqué final de la réunion ministérielle de décembre 2023 relève l’adhésion du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad à l’initiative royale visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique. Le signal est stratégique : le Maroc ne propose pas seulement un port, mais une issue.

Le troisième pilier est institutionnel. À Panama, en décembre 2024, la participation marocaine aux travaux du Parlatino a été marquée par la signature d’une déclaration commune en vue de créer un Forum économique Maroc–Amérique latine–Caraïbes. Le Royaume cherche ainsi à installer des cadres durables de coordination, et pas seulement des connexions commerciales ponctuelles.

L’axe latino-américain, de ce point de vue, n’est pas décoratif. Il possède déjà une base matérielle. Les flux commerciaux entre le Maroc et le Brésil reposent notamment sur les engrais phosphatés côté marocain et sur les produits agricoles côté brésilien. La relation existe donc déjà dans la matière des échanges. L’enjeu est désormais de savoir si elle peut monter d’un cran, en passant du commerce bilatéral à une logique de corridor et de plateforme.

Rien, pourtant, n’autorise l’emphase. Les corridors ouest-africains existants conservent l’avantage de l’habitude, les ports concurrents poursuivent leur modernisation et le Sahel demeure instable. Le projet marocain ne sera donc pas jugé sur son récit, mais sur sa capacité à attirer du trafic réel, à garantir la continuité logistique et à produire des effets mesurables.

Le point de bascule est là. Si le Maroc parvient à capter une partie des flux sahéliens et à les articuler à une ouverture latino-américaine crédible, il peut changer d’échelle et devenir un pivot atlantique entre Afrique et Amériques. Dans le cas contraire, Dakhla Atlantique risque de rester une infrastructure puissante sans effet systémique suffisant.

La puissance ne consiste plus à contrôler un espace, mais à décider par où passent les autres. Au fond, le sujet n’est pas portuaire. Il est stratégique. Le Maroc ne joue pas seulement la construction d’un port supplémentaire. Il joue sa capacité à organiser des circulations, à sécuriser des débouchés et à faire de l’Atlantique un levier de puissance économique.