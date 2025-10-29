Le Maroc et le Groupe Renault signent un avenant stratégique pour renforcer l’industrie automobile

Cette rencontre a été l’occasion de débattre des mécanismes de renforcement de l’écosystème industriel du Groupe Renault au Maroc, à même de contribuer au développement du secteur de l’automobile dans le Royaume, qui constitue désormais un levier avéré de la croissance et de l’accélération industrielle, grâce à la vision clairvoyante du Roi Mohammed VI, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement a affirmé, à cette occasion, que le Maroc continue, sous l’impulsion du Roi, à capitaliser sur ses acquis dans le domaine de l’industrie automobile à travers des partenariats avec les groupes mondiaux leaders.

Il a souligné que le défi pour le Royaume demeure l’ouverture de cette industrie sur les technologies de pointe en vue de renforcer la compétitivité du secteur à l’international et de valoriser les compétences marocaines.

Le Chef du gouvernement a, par la suite, présidé la cérémonie de signature, par M. Mezzour et M. Provost, d’un avenant à la convention d’investissement, qui consolide le partenariat entre le Maroc et Renault Group Maroc à travers le renforcement des engagements mutuels visant à conférer un caractère de durabilité au développement de l’écosystème de l’industrie automobile dans le Royaume. Cet avenant permettra la création de 7.500 emplois directs et indirects.

En vertu de cette convention, Renault Group Maroc engage une nouvelle phase de développement industriel marquée, à court terme, par le renouvellement de ses modèles emblématiques.

A moyen terme, le Groupe procédera au renforcement de son écosystème industriel au Maroc, avec le lancement d’une nouvelle série de véhicules électriques à l’horizon 2030, parallèlement à la modernisation de l’outil industriel, des lignes de production et à la montée en compétence des ressources humaines, ce qui confirme la confiance du Groupe en la plateforme industrielle marocaine.

Cet avenant ouvre, par ailleurs, une nouvelle phase, marquée par le lancement d’un plan de développement structurant couvrant la période 2025 – 2030, qui vise à poursuivre la modernisation de l’écosystème industriel du Groupe Renault au Maroc à travers la création d’un centre d’ingénierie dédié aux activités de recherche-développement avant la fin de l’année 2025 et la consolidation de l’ambition industrielle du Royaume par la production au Maroc de véhicules à moteurs hybrides et électriques.

Renault Group Maroc a produit l’année dernière plus de 413.000 véhicules, avec l’exportation de 90% de la production de véhicules « Made in Morocco » vers plus de 68 pays, conclut le communiqué.