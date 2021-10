Le Mali est engagé à trouver les responsables de l’assassinat des camionneurs marocains (MAE malien)

M. Diop, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a souligné qu’il s’agit d’un “acte barbare perpétré par les ennemis de la paix et du développement de nos deux pays”.

Il a, par ailleurs, exprimé “les condoléances du président de la transition et chef de l’État du Mali, Assimi Goïta, du gouvernement et de l’ensemble de la population malienne à l’adresse de SM le Roi Mohammed VI, du gouvernement et du peuple marocains” suite à cette perte.

Le chef de la diplomatie malienne a soutenu que “ces actes ne doivent pas nous décourager”, ajoutant qu’ils “sont là pour rappeler le danger que nous vivons au quotidien”.