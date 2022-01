Le district militaire central de Russie prévoit plus de 900 exercices militaires en 2022

“Cette année, nous organiserons plus de 900 mesures de combat et d’entraînement opérationnel des troupes, soit près de 10% de plus par rapport à l’année dernière”, a affirmé le commandant du district militaire central, le colonel-général Alexander Lapin.

Les efforts de base se concentreront sur la pratique du déploiement rapide des troupes et le regroupement pour d’autres zones stratégiques, la planification et la conduite d’opérations stratégiques, a expliqué le même responsable.

Les exercices prévus en 2022 se dérouleront sur des terrains d’entraînement dans l’Oural, en Sibérie et dans la région de la Volga, ainsi que sur les bases militaires russes au Kirghizstan et au Tadjikistan, a-t-il précisé.

Les prochains exercices seront également axés sur des aspects de la résolution des conflits armés et de la stabilisation de la situation dans les pays d’Asie centrale.

Le district militaire central, dont le quartier général se trouve à Ekaterinbourg, dans l’Oural, est le plus grand de Russie. Il est basé sur le territoire des districts fédéraux intégrés de la Volga, de l’Oural et de la Sibérie et de 29 régions russes.

Le district comprend également quelques installations à l’étranger, dont la 201e base militaire au Tadjikistan, la base militaire intégrée de Kant au Kirghizstan et des unités stationnées sur le territoire du Kazakhstan.