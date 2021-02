Le Danemark débloque plus de 244 millions USD pour sa défense dans l’Arctique

Fruit d’un accord politique conclu avec le soutien d’une large majorité au Folketing, cette décision couvre un montant de 1,5 milliard de couronnes jusqu’en 2023, l’objectif étant de “renforcer de manière significative la capacité des forces armées à suivre et contrôler les activités toujours croissantes dans la région”.

“Il a été important pour le gouvernement qu’il y ait une coopération étroite avec nos partenaires féroïens et groenlandais”, a déclaré la ministre de la Défense, Trine Bramsen, ajoutant que “de nombreux regards sont tournés vers l’Arctique”.

L’accord stipule, entre autres, que le Danemark dépensera 750 millions de couronnes pour deux drones de haute technologie. Ces drones, sans pilote pouvant voler jusqu’à 40 heures d’affilée, seront utilisés pour surveiller la surface de la mer.

Les drones n’étant pas en mesure de surveiller l’espace aérien des avions de combat, des missiles ou des sous-marins, une station radar sera rétablie dans les îles Féroé. Ladite station a été installée à l’origine pendant la Guerre froide, mais a été mise hors service en 2007 lorsque l’intérêt de l’Occident pour l’Arctique a considérablement diminué.

Ces dernières années, cependant, les États-Unis se sont déclarés préoccupés par l’intérêt croissant de la Russie et de la Chine pour la région. En 2016, le département américain de la Défense a estimé que la présence de la Russie dans l’Arctique était “inquiétante”, puis qualifiée, trois ans plus tard, de “menace possible pour les États-Unis”.

A l’été 2019, l’ancien président américain Donald Trump a exprimé le souhait d’acheter le Groenland qui, tout comme les Iles Féroé, est un territoire autonome mais constitutif du Royaume du Danemark.

Suite au rejet de cette proposition par Copenhague, qualifiée alors de “ridicule” par la Première ministre danoise Mette Frederiksen, M. Trump a annulé une visite longtemps programmée au Danemark.

A cause des changements climatiques, la fonte de la calotte glaciaire de l’Arctique s’accélère, créant de nouvelles routes de navigation et des opportunités pour extraire des matières premières et d’autres ressources, objets de toutes les convoitises.

Depuis janvier 2017, la Chine a exprimé son ambition de créer une “Route de la soie polaire” en développant des voies de navigation ouvertes et en encourageant les entreprises à construire des infrastructures dans l’Arctique.

Les États-Unis, d’un autre côté, considèrent le Groenland comme stratégiquement important pour son système d’alerte rapide et son système de détection de missiles balistiques, le chemin le plus court entre l’Europe et l’Amérique du Nord passant par l’île arctique.