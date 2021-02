Le marocain Mohamed Mechbal remporte le Prix du Roi Fayçal de la langue arabe et la littérature

Le jury du Prix du Roi Fayçal de la langue arabe et la littérature, placé sous le thème “La nouvelle rhétorique”, a choisi M. Mechbal, enseignant à la Faculté des lettres et des sciences humaines à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, en récompense de son projet scientifique qui cadre parfaitement avec l’objet du Prix.

Les travaux et publications de Mohamed Mechbal sont “caractérisés par la profondeur, la pertinence et l’originalité”, de même qu’ils allient théorie et pratique, selon le jury du Prix.

L’oeuvre de M. Mechbal cherche également à “lier la recherche en matière de rhétorique aux champs de la littérature, de la langue et de la communication”.

Initié en 1977 par la Fondation Roi Fayçal, ce Prix honore les efforts remarquables des individus et des institutions dans cinq catégories.

Selon la Fondation Roi Fayçal, ce Prix vise à inspirer les Musulmans à contribuer à tous les aspects de la civilisation, à enrichir les connaissances humaines et à promouvoir la langue arabe et les sciences.