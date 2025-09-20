Le Club des Entrepreneurs du Cercle Eugène Delacroix (CED) organise la première édition du « Roadshow Entrepreneurs » du 21 au 26 septembre 2025, destiné à promouvoir l’investissement local au Maroc.

Le Club des Entrepreneurs du « Cercle Eugène Delacroix » organise au Maroc la 1ere édition de son « Roadshow Entrepreneurs »

Du 21 au 26 septembre 2025, une délégation de 30 entrepreneurs français se rendra au Maroc pour la première édition du « Roadshow Entrepreneurs », organisé par le Club des Entrepreneurs du Cercle Eugène Delacroix (CED).

Cet événement a pour objectifs d’accélérer les investissements franco-marocains et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, l’agro- industrie, la santé, l’industrie pharmaceutique et les technologies innovantes.

Quatre villes stratégiques sont au programme de ce « Roadshow Entrepreneurs »: Tanger, Rabat, Casablanca et Dakhla.

Des rencontres de haut niveau se tiendront avec des responsables du ministère de l’Investissement, l’AMDIE, la CGEM et MeM by CGEM, les Centres Régionaux d’Investissement, ainsi que de Tamwilcom, la Banque Centrale Populaire et la CFCIM.

Ce Roadshow se veut un pont économique franco-marocain. « Le Maroc est aujourd’hui une plateforme incontournable entre l’Afrique et l’Europe. Sa stabilité, sa proximité avec la France et son dynamisme en font un partenaire naturel pour nos PME », souligne Salah Bourdi, président du Cercle Eugène Delacroix.

il est également « un signal fort pour les investisseurs », poursuit-il, estimant que « ce roadshow vient confirmer la volonté du CED et de son Club des Entrepreneurs de faire du Maroc une destination prioritaire pour l’investissement français, en mobilisant les PME de terrain et les élus locaux ».

Créé en 2014, le Cercle Eugène Delacroix (CED) rassemble des élus français engagés dans l’amitié franco-marocaine. Son Club des Entrepreneurs fédère plus de 150 dirigeants et accompagne la dynamique d’échanges économiques et territoriaux entre les deux pays

.