Laila Ouachi honorée par la A.D. King Foundation pour son engagement en diplomatie sportive et l’autonomisation des femmes

Laila Ouachi, présidente de l’Association Lagon Dakhla et cofondatrice du raid féminin Sahraouiya, a été honorée par la A.D. King Foundation pour son engagement remarquable dans la diplomatie sportive et l’autonomisation des femmes à travers le sport.

La A.D. King Foundation, basée à Atlanta (États-Unis), est une organisation à but non lucratif qui perpétue l’héritage du Dr. Alfred Daniel King, frère du Dr. Martin Luther King Jr. Elle œuvre à promouvoir l’autonomisation des jeunes, le leadership civique, et les stratégies de changement non violent à travers le monde.

Depuis sa création en 2014, le raid Sahraouiya s’est imposé comme un événement sportif majeur et solidaire de référence. Rassemblant chaque année des femmes de plus de 20 nationalités, l’événement se déroule dans la ville emblématique de Dakhla (sud du Maroc) et combine défis sportifs, esprit d’équipe et engagement associatif. Chaque édition soutient plusieurs causes liées aux droits des femmes, à la santé, à l’éducation et à la dignité humaine.

« Sahraouiya est bien plus qu’un raid sportif : c’est un acte de foi en la capacité des femmes à changer le monde ensemble. Cette reconnaissance par la A.D. King Foundation est une grande fierté et un encouragement à poursuivre notre mission », a souligné Laila Ouachi.

Ce prix vient saluer une vision unique où le sport devient levier de diplomatie, de cohésion sociale, et de rayonnement des valeurs de paix et de solidarité.