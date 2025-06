Sahara: David Lammy réaffirme devant le parlement le soutien du Royaume-Uni au plan d’autonomie marocain

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a réitéré, mardi devant le parlement de son pays, le soutien du Royaume-Uni au plan d’autonomie marocain, le considérant comme « la base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution au conflit » autour de la question du Sahara.

« Lors de ma visite au Maroc, j’ai annoncé le soutien du Royaume-Uni à la proposition d’autonomie présentée par le Maroc, la considérant comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution au conflit », a dit M. Lammy, dans une déclaration à la chambre des Communes, chambre basse du parlement de Westminster.

Le chef de la diplomatie britannique a relevé, dans ce contexte, qu’« à l’approche du 50è anniversaire du conflit, et grâce à un engagement international renouvelé, une opportunité s’offre à nous pour faire bouger les choses dans ce conflit ».

M. Lammy a, dans la foulée, mis l’accent sur la grande importance que le Royaume-Uni attache au renforcement des relations de coopération avec le Maroc, soulignant en substance que le Royaume-Uni et le Maroc « sont des partenaires de longue date, collaborant sur diverses priorités communes ».

Il a souligné, dans cette veine, que Rabat et Londres sont en train de renforcer ce partenariat « pour promouvoir nos objectifs communs en matière de sécurité, de prospérité et de développement durable ».

M. Lammy a saisi l’occasion pour rappeler devant les députés des Communes l’annonce, faite lors de son déplacement à Rabat, de la conclusion d’une série d’accords de partenariat avec le Maroc dans divers secteurs. Il a, dans ce sens, fait savoir que les deux pays ont également convenu de coopérer plus étroitement en matière de migration et de lutte contre le terrorisme, ainsi que dans le domaine de la gestion de l’eau et du changement climatique.