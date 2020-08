Laâyoune/Covid-19: distribution gratuite de masques de protection à la population

Lancée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, cette initiative a été l’occasion de rappeler aux citoyens le devoir de respecter les règles de précaution et les mesures de sécurité et d’hygiène, notamment le port des masques de protection, le respect de la distance de sécurité et de la distanciation sociale.

Dans ce cadre, les autorités locales ont intensifié les campagnes de sensibilisation au profit des citoyens, tout en leur rappelant l’importance du respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin de lutter contre cette pandémie. De même, elles ont appelé la population à adhérer de manière responsable aux mesures préventives, en vue d’accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics et les services de santé pour limiter la transmission de ce virus.

Dans l’optique de maîtriser l’évolution de la propagation du virus, des espaces ont été aménagés pour le dépistage à l’entrée de la ville de Laâyoune et au port au profit des marins pêcheurs et les ouvriers des unités industrielles, en vue d’identifier les cas positifs, d’éviter une large propagation du virus et de faciliter le suivi des cas contacts.