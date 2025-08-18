Steve Witkoff : « La rencontre Trump-Zelensky ouvrira la voie à un sommet trilatéral avec Poutine »

L’objectif de la rencontre de lundi est de baliser la voie à un sommet trilatéral entre les présidents Poutine, Zelensky et Trump, pour négocier directement un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine, a indiqué l’envoyé spécial du président américain lors d’une interview sur la chaîne CNN.

« Pour la première fois, nous sommes sur la voie d’un accord de paix (…) c’est encourageant et nous devons nous appuyer sur cela », a dit M. Witkoff.

« Je pense que la réunion de lundi sera une étape préparatoire vers une réunion trilatérale », a-t-il ajouté.

L’envoyé américain a également fait savoir que la rencontre avec le président Zelensky abordera la question des “échanges de territoires”, qui n’a pas été directement discutée avec Poutine lors du sommet de l’Alaska.

Il a aussi confirmé que Washington pourrait offrir des garanties de sécurité à l’Ukraine, dans le cadre d’un accord de paix avec la Russie, similaires à celles prévues par l’article 5 de l’OTAN relatif à la défense mutuelle.

En effet, le président Trump a laissé entendre samedi que les États-Unis étaient prêts à accorder de telles garanties.

M. Witkoff a ajouté que la Russie semble “accepter pour la première fois” une telle proposition.

De son côté, le Secrétaire d’État américain et Conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, a déclaré, dimanche sur la chaîne Fox News, que les dirigeants européens engagés dans les négociations avec l’Ukraine pourraient jouer un rôle important dans les discussions sur les garanties de sécurité à long terme destinées à prévenir de futures incursions russes.

Vendredi, à l’issue du sommet de l’Alaska, M. Trump a appelé tard dans la nuit le président Zelensky et d’autres dirigeants européens, dont le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, pour les tenir informés du contenu des discussions avec le président Poutine et de la voie à suivre en vue d’un cessez-le-feu.

« Il a été jugé par tous que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l’Ukraine était de conclure directement un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et non un simple accord de cessez-le-feu, qui souvent ne tient pas », a souligné M. Trump sur son réseau « Truth Social ».