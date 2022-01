La portée symbolique de la célébration du nouvel an Amazigh mise en exergue à Fès

La grande portée symbolique de la célébration du nouvel an amazigh 2972 (13 janvier), a été mise en exergue à l’occasion d’une rencontre organisée, vendredi à Fès, avec la participation d’une pléiade de chercheurs.

La rencontre a été l’occasion de mettre la lumière sur la symbolique de cette célébration en rapport avec l’identité et le patrimoine national en ce sens que le Nouvel An amazigh constitue l’occasion de fêter les us et coutumes amazighs entretenus au fil des générations ainsi que les valeurs de qu’il véhicule.

Le chercheur en patrimoine amazigh, Nouredine Oulaabbas a indiqué à la MAP, que la célébration du nouvel an amazigh est porteur d’un ensemble de valeurs humaines dont l’attachement à la terre, la solidarité et le respect de l’environnement.

De son côté, le chercheur universitaire et militant associatif, Brahim Fouguig a indiqué que le nouvel an amazigh constitue une occasion pour célébrer la terre en tant que source de vie, de continuité et d’existence mais aussi les valeurs de la paix, de réconciliation et de l’amour, mettant l’accent sur les caractéristiques de cette fête en Afrique du Nord.

La cheffe du service des affaires culturelles à la direction régionale de la culture, Nadia Berchid a souligné que cette rencontre fait partie des activités culturelles et artistiques organisées à distance par la direction régional en célébration du nouvel an Amazigh, ajoutant que plusieurs activités figurent au menu dont une soirée d’Ahidous, avec la participation de troupes d’Imouzzar Kandar, Imouzzar Marmoucha et Boulemane.