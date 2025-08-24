Droits de douane : Washington cible les importations de meubles étrangers

« Je suis heureux d’annoncer que nous allons lancer une importante enquête concernant les droits de douane sur les meubles entrants aux Etats-Unis. Dans les 50 prochains jours, cette enquête sera réalisée, et les meubles provenant d’autres pays et entrant aux États-Unis seront soumis à des droits de douane dont le taux reste à déterminer », a écrit Donald Trump sur son compte Truth Social.

Le locataire de la Maison blanche a expliqué que cette procédure permettra de relancer le secteur de l’ameublement en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Michigan et dans tous les États de l’Union.

Le Vietnam, la Chine et le Mexique étaient les principaux pays d’origine des meubles vendus aux Etats-Unis en 2023, d’après les données de la Banque mondiale.

Les dix plus gros exportateurs d’ameublement aux Etats-Unis, qui représentent plus de 90% du volume des meubles entrant dans le pays, sont tous d’ores et déjà visés par des droits de douanes supérieurs au plancher de 10% désormais appliqué à tous les produits entrant sur le sol américain.

Outre les droits de douane appliqués sur toutes les importations américaines, Trump a ciblé un certain nombre de secteurs qu’il estime être stratégiques ou d’importance particulière pour l’économie américaine.

Ainsi l’acier et l’aluminium se sont vus imposer 25%, avant de monter à 50% ces derniers mois, alors que le secteur automobile est concerné par une surtaxe de de 25%, avec certaines exceptions, puisque l’accord avec l’Union européenne intègre par exemple un plafond de 15% sur l’ensemble des produits européens.