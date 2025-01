Donald Trump promet d’agir “avec une force historique” sur les “crises” du pays

“À partir de demain, j’agirai avec une rapidité et une force historiques et je réglerai chaque crise à laquelle notre pays est confronté”, a déclaré M. Trump devant des milliers de partisans rassemblés dans la capitale fédérale Washington.

M. Trump qui entamera lundi son second mandat présidentiel en tant que 47e président des Etats-Unis a promis de mettre fin à “quatre longues années de déclin” de l’Amérique. Il a promis de signer “beaucoup” de décrets présidentiels ayant trait notamment à l’économie, à l’énergie et à l’immigration.

Dans un post sur le réseau X, la prochaine porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt a déclaré que M. Trump signera plus de 200 décrets le jour de son investiture. Ces documents porteront sur des “priorités politiques axées sur la sécurité des frontières, l’énergie et la réduction du coût de la vie pour les familles américaines”, a-t-elle écrit.

Concernant l’immigration clandestine, l’un des sujets de prédilection de son agenda politique, M. Trump a souligné que ses décrets agiront de la manière “la plus agressive et la plus vaste pour restaurer nos frontières que le monde ait jamais connu”.

M. Trump a également annoncé qu’il allait se rendre en Californie vendredi pour constater les dégâts causés par les incendies de forêt.

“Nous allons faire appel à certains des meilleurs constructeurs du monde”, a-t-il dit, et a promis de “remettre les choses en marche” à Los Angeles, où les incendies ont laissé des dégâts estimés à des dizaines de milliards de dollars.

Donald Trump s’est, par ailleurs, arrêté sur les mesures de grâce présidentielle qu’il compte prendre à l’égard des personnes accusées de l’attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021.