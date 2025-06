Démantèlement d’une plateforme mondiale de vente de stupéfiants sur le Darknet en Allemagne

La police criminelle fédérale allemande (BKA) et le parquet général de Francfort-sur-le-Main ont annoncé lundi l’arrestation d’un Allemand de 30 ans, soupçonné d’avoir dirigé depuis Barcelone une plateforme mondiale de vente de drogues sur le Darknet, appelée “Archetyp Market”.

Le suspect, connu sous le pseudonyme “ASNT”, a été interpellé à son domicile à Barcelone par une unité spéciale de la police nationale espagnole, ont indiqué les enquêteurs, précisant que les investigations ont été menées par le BKA et la cellule de lutte contre la cybercriminalité du parquet général de Francfort.

Lors de l’opération, des avoirs estimés à 7,8 millions d’euros ont été saisis, dont plusieurs voitures de luxe et d’importantes sommes en cryptomonnaie. Le principal suspect est accusé de trafic de stupéfiants en bande organisée.

“Archetyp Market” était l’un des plus importants marchés de drogue du Darknet, avec 612.000 comptes clients et 3.800 vendeurs enregistrés. La plateforme est restée active pendant environ cinq ans et aurait généré au moins 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.