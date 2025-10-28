De nouvelles frappes amÃ©ricaines visant des embarcations de narcotrafiquants prÃ©sumÃ©s font 14 morts

Â«Â Hier, sur ordre du prÃ©sident Trump, le ministÃ¨re de la Guerre a menÃ© trois frappes lÃ©tales contre quatre navires exploitÃ©s par des organisations dÃ©signÃ©es comme terroristes se livrant au narcotrafic dans lâ€™est du PacifiqueÂ Â», a Ã©crit M. Hegseth sur le rÃ©seau social X.

Â«Â Au total, quatorze narco-terroristes ont Ã©tÃ© tuÃ©s lors des trois frappes, et un seul a survÃ©cuÂ Â», a-t-il prÃ©cisÃ©, ajoutant que Â«Â toutes les frappes ont Ã©tÃ© menÃ©es dans les eaux internationalesÂ Â».

Les images qui accompagnent le message du SecrÃ©taire amÃ©ricain Ã la Guerre montrent deux navires cÃ´te Ã cÃ´te, immobilisÃ©s et pris pour cible, ainsi que deux autres touchÃ©s en pleine navigation et en flammes.

Â«Â Les quatre navires Ã©taient connus de nos services de renseignement, transitaient par des axes du narcotrafic connus pour le trafic de stupÃ©fiants, et transportaient des stupÃ©fiantsÂ Â», a affirmÃ© M. Hegseth.

Concernant le survivant, il a indiquÃ© que les autoritÃ©s mexicaines Â«Â ont acceptÃ© de prendre en charge la coordination des opÃ©rations de sauvetageÂ Â».

Depuis dÃ©but septembre, les Ã‰tats-Unis mÃ¨nent une campagne de frappes dans les eaux caribÃ©ennes et dans le Pacifique, qu’ils revendiquent comme une opÃ©ration de lutte contre le narcotrafic.

ParallÃ¨lement, Washington a renforcÃ© de maniÃ¨re significative sa prÃ©sence militaire dans la rÃ©gion en dÃ©cidant la semaine derniÃ¨re dâ€™y dÃ©ployer un porte-avions, en plus de navires et dâ€™avions de combat dÃ©jÃ dÃ©ployÃ©s.