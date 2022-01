Covid : L’UE débloque 385 millions d’euros face à l’urgence sanitaire

Cette enveloppe, qui s’inscrit dans le cadre du Fonds de solidarité de l’UE (FSUE), vient s’ajouter aux 132,7 millions d’euros versés en 2020 aux Etats membres qui ont demandé une avance du Fonds, indique l’Exécutif européen.

Dans le cadre de l’urgence sanitaire du COVID-19, le soutien financier du FSUE finance l’assistance médicale, l’achat et l’administration de vaccins, d’équipements de protections individuelles et de dispositifs médicaux, les frais de soins de santé, les analyses de laboratoire, le soutien d’urgence à la population et les mesures de prévention, de surveillance et de contrôle de la propagation des maladies, préservant ainsi la santé publique.

Parmi les pays candidats qui avaient demandé le soutien du FSUE, l’Albanie et le Monténégro ont reçu un soutien financier à la fin de 2021, tandis que pour la Serbie, la signature de l’accord de délégation est en cours et l’aide financière du FSUE devrait être versée juste après.

Le FSUE a été mis en place dans le but de faire face aux grandes catastrophes naturelles et d’exprimer la solidarité de l’UE à l’égard des régions sinistrées. Il a été créé en réponse aux graves inondations qui ont touché l’Europe centrale durant l’été 2002. Depuis, il est intervenu dans 80 cas de catastrophes naturelles, parmi lesquels des inondations, des incendies de forêts, des tremblements de terre, des tempêtes et la sécheresse. À ce jour, 24 pays européens en ont bénéficié pour un montant de plus de 5 milliards d’euros.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le champ d’application du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) a été étendu, à compter du 1er avril 2020, aux urgences majeures en matière de santé publique.