Coronavirus : 1.046 nouveaux cas confirmés au Maroc et 12 décès en 24H

Le nombre de décès est passé à 346, après la survenue de 12 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, soit un taux de létalité d’environ 1,5%, a-t-il ajouté, relevant que le taux d’incidence cumulé est de l’ordre de 64/100.000 habitants.

Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.114, pour un total de 1.207.936, a fait savoir M. Belfkih qui a précisé que 89% des nouveaux cas ont été détectés dans le cadre du système de suivi des personnes contacts.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, le responsable a fait savoir que 267 cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (231 à Casablanca, 16 à Nouacer, 7 à Berrechid, 6 à Mohammadia, 2 à El Jadida, 4 à Mediouna et un cas à Benslimane), 258 dans la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima (235 à Tanger, 13 à Tétouan, 5 à Larache, 3 à Al Hoceima, 1 cas à Ouazzane et un autre à Chefchaouen) et 227 dans la région de Fès-Meknès (213 à Fès, 12 à Meknès et 2 à El Hajeb).

Les autres régions ayant recensé de nouveaux cas sont Marrakech-Safi avec 118 cas (dont 94 à Marrakech, 9 à Essaouira, 6 à Safi, 5 à El Haouz, un cas à El Youssoufia et un autre à EL Kalâa), Rabat-Salé-Kénitra (95 cas, dont 48 à Sidi Kacem , 14 à Salé, 12 à Kénitra, 1 à Khémisset et 2 à Sidi Slimane), Béni Mellal-Khénifra (10 cas, dont 7 à Béni Mellal, et 3 à Khénifra), Souss-Massa (4 cas à Agadir), Dakhla-Oued Eddahab (4 à Dakhla), l’Oriental (33 cas, dont 11 à Ouajda, 16 à Jerrada, 1 cas à Nador, 2 à Figuig et 3 cas à Taourirt), Draâ-Tafilalet (30 cas, dont 15 à Errachdia, 10 à Ouarzazate et 5 à Tinghir). Les régions de Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra n’ont enregistré aucun nouveau cas.

S’agissant des cas actifs, M. Belfkih a indiqué que 5.602 personnes sont actuellement sous traitement dans les hôpitaux, dont 78 se trouvant dans un état critique. Ces personnes sont réparties entre les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1.644), Casablanca-Settat (1.597), Fès-Meknès (1.167), Marrakech-Safi (587), Rabat-Salé-Kénitra (293), l’Oriental (95), Dakhla-Oued Eddahab (51), Béni Mellal-Khénifra (54) Drâa-Tafilalet (73), Souss-Massa (26 cas), Laâyoune-Sakia El Hamra (10 cas) et Guelmim-Oued Noun (5 cas).

Pour les personnes se trouvant dans un état critique, il a fait état de 78 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont neuf sont intubés. Ces cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (22, dont 5 personnes intubées), Marrakech-Safi (23, dont 2 intubés), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (18), Fès-Meknès (12, dont 1 intubé), Rabat-Salé-Kénitra (2 cas dont un cas intubé) et la région de l’Oriental avec un cas.