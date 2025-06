Conférence de l’ONU sur l’Océan: Appel à Nice pour une Méditerranée mieux connectée

Les chefs d’État et de gouvernement participant au sommet « Pour une Méditerranée mieux connectée », organisé par la France en marge de la troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan, ont lancé plusieurs initiatives en faveur d’une prospérité partagée et durable en améliorant la connectivité maritime, terrestre et numérique entre l’Europe, la Méditerranée et le golfe arabo-persique.

Dans un communiqué conjoint à l’issue de ce sommet auquel a assisté, lundi à Nice, la princesse Lalla Hasnaa, Représentante du Roi Mohammed VI, les participants ont annoncé des partenariats bilatéraux et régionaux renforcés aux fins de la création de nouvelles connexions terrestres et maritimes, de la décarbonation des ports et du déploiement de nouveaux câbles sous-marins.

Ils ont également examiné des objectifs communs pour garantir la décarbonation du secteur maritime et des grands ports de la Méditerranée, la consolidation des routes maritimes et terrestres pour le transport de biens et l’acheminement de l’énergie verte et le développement des connexions numériques entre la Méditerranée et le golfe Arabo-Persique.

La mer Méditerranée, rappelle la même source, enregistre 25 % du trafic maritime mondial et se trouve au cœur d’échanges dans les secteurs du commerce, de l’énergie et du numérique.

Le sommet «Pour une Méditerranée mieux connectée » a également rassemblé des représentants d’organisations internationales, de banques de développement et de grandes entreprises.