Conférence sur l’eau 2026 à Dakar : appel à renforcer la coopération internationale et les investissements

Le Chef de l’État sénégalais a rappelé que plus de 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable sûre dans le monde, tandis que près de 3,5 milliards demeurent privées de services d’assainissement adéquats, qualifiant cette situation de « moralement inacceptable ».

Intervenant au nom des Nations Unies, l’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour l’eau, Mme Retno Marsudi, a appelé à traduire les engagements pris à Dakar en actions concrètes, soulignant que le succès de la réunion sera mesuré par les initiatives mises en œuvre par les États après leur retour. De son côté, le ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l’Énergie et de la Durabilité des Émirats arabes unis, Abdullah Balalaa, a souligné que l’accès à l’eau potable est indissociable de la dignité humaine, appelant à faire progresser l’agenda mondial de l’eau à l’approche de la Conférence de 2026.

S’exprimant au nom des institutions financières internationales, le Directeur mondial de l’eau du Groupe de la Banque mondiale, Saroj Kumar Jah, a insisté sur la nécessité de mobiliser davantage de ressources financières et de renforcer la gouvernance de l’eau afin d’en faire un moteur du développement durable. Pour sa part, la présidente du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones, Mme Aluki Kotierk, a rappelé que la crise de l’eau constitue également une question de droits humains, appelant à une meilleure prise en compte des besoins des peuples autochtones et à la protection de leurs sources d’eau.

Cette réunion, qui a réuni des ministres, des responsables d’organisations internationales, des institutions financières internationales ainsi que des représentants de la société civile et des peuples autochtones, marque une étape clé dans le processus menant à la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, avec l’ambition de renforcer les partenariats internationaux et de promouvoir une gestion durable, inclusive et équitable des ressources hydriques.

À noter que les travaux de la Réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026 se sont ouverts lundi à Dakar, avec la participation du Royaume du Maroc, représenté par une délégation du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

La Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, coorganisée par les Émirats arabes unis et le Sénégal, devrait se tenir aux Émirats arabes unis en décembre 2026.