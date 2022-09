Centrafrique : les inondations affectent plus de 80.000 personnes (OCHA)

Les inondations qui frappent la République centrafricaine depuis juin ont affecté plus de 80.000 personnes dans douze des 17 préfectures, dont la capitale Bangui, détruisant plus de 2.600 logements et 18.500 hectares de cultures et endommageant de nombreuses infrastructures, indique le rapport de situation publié vendredi par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Les fortes pluies ont provoqué des inondations dans certains quartiers de Bangui et dans certaines régions du pays. Plusieurs familles touchées par cette catastrophe ont été contraintes de quitter leur domicile, tandis que d’autres se sont réfugiées dans des écoles, selon le rapport. Six écoles sont toujours occupées par les personnes sinistrées, mettant environ 10.000 enfants en danger pour la nouvelle rentrée scolaire 2022-2023, indique le document. L’OCHA a ajouté que la situation restait particulièrement préoccupante dans les zones difficiles à atteindre, notamment dans les préfectures de la Vakaga et de la Haute-Kotto, dans le nord-est du pays. Les prévisions météorologiques font état d’un risque de nouvelles inondations d’ici la fin de la saison des pluies en octobre.