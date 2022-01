CAN 2021: l’Egypte s’impose face au Soudan (1-0) et accède aux huitièmes

L’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, en s’imposant face au Soudan par 1 but à 0 (mi-temps 1-0), mercredi soir au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, lors de la 3è et dernière journée du groupe D. L’unique réalisation de la rencontre a été signée Mohamed Abdelmonem (35è).