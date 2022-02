CAN-2021 : La CAF prononce des sanctions à l’encontre de l’Égypte et du Maroc suite aux incidents après-match des 1/4

Le Jury disciplinaire de la CAF a infligé des sanctions aux deux équipes pour cause de “mauvaise conduite”, indique l’instance panafricaine dans un communiqué publié sur son site officiel.

Il a, dans ce sens, décidé de suspendre le joueur égyptien Marwan Mohamed Moustafa Dawoud pour le le match de la demi-finale et la finale ou match de la troisième place “pour sa conduite violente”, et d’imposer une amende de 5.000 USD à la fédération égyptienne.

L’entraîneur adjoint de l’Egypte, M. Rogerio Paulo Dos Santos Cesar De Sa, a été également suspendu pour quatre matchs, à savoir le match n° 50 (demi-finale) et match n° 52 (finale) ou match n° 51 (match pour la 3e place) en plus de ses 2 prochains matchs avec son équipe nationale, “pour geste obscène”, et d’imposer une amende de 10.000 USD à la fédération égyptienne.

Il a été également décidé d’imposer une amende de 10.000 USD à la fédération égyptienne pour les agresseurs non identifiés de l’incident susmentionné et d’adresser un avertissement à l’entraîneur égyptien, Carlos Quiroz “en raison de son comportement sur le banc”.

Les joueurs marocains, Soufiane Chakla et Soufiane Boufal, ont été également suspendus pour deux matchs avec l’équipe nationale, “en raison de leur comportement violent”, alors qu’une amende de 10.000 USD a été imposée à la fédération royale marocaine de football.