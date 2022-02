Covid-19 : la France lève certaines restrictions malgré les contaminations

Ainsi, à partir d’aujourd’hui, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis, notamment les stades et établissements culturels, sont abandonnées et le télétravail n’est plus imposé, mais seulement recommandé.

En outre, à partir du 16 février et conformément au calendrier de levée progressive des restrictions fixé par l’exécutif, les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

Le gouvernement n’a pas conditionné la levée de ces restrictions à l’évolution de la situation sanitaire. Aux yeux des autorités, la menace due au variant Omicron est désormais limitée puisqu’il est moins dangereux que ses prédécesseurs, bien que nettement plus contagieux.

En moyenne sur sept jours, 322.256 cas ont été enregistrés, selon les derniers chiffres, contre 366.179 il y a une semaine.

Le nombre de patients en réanimation est resté quasi stable sur une semaine – 3 751 mardi contre 3 741 – et les hospitalisations continuent d’augmenter.

“On constate depuis quelques jours une inversion encore fragile de la tendance, avec moins de cas déclarés chaque jour que sept jours auparavant”, a souligné mardi sur franceinfo le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Un “signal très encourageant”, a-t-il estimé, invitant toutefois à “rester prudents”, notamment en raison du sous-variant d’Omicron, “BA.2, très contagieux”.

Devant une amélioration de la situation épidémique, le gouvernement français avait annoncé le 20 janvier dernier un calendrier de levée des restrictions sanitaires, devant une situation épidémique évoluant “favorablement”.