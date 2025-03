Arabie saoudite enregistre une croissance de 1,3% en 2024

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Arabie Saoudite a enregistré une croissance de 1,3% en 2024 par rapport à l’année précédente, a annoncé, dimanche, l’Autorité générale des statistiques (GASTAT).

En glissement annuel, les activités non-pétrolières et gouvernementales ont enregistré, respectivement, des hausses de 4,3% et 2,6%, face à une baisse de 4,5% pour les activités pétrolières, selon le rapport du GASTAT sur le PIB et les indicateurs des comptes nationaux pour 2024 et le quatrième trimestre de l’année.

En estimations trimestrielles, le PIB réel a augmenté de 4,5% au quatrième trimestre de 2024 par rapport au même trimestre de l’année précédente, précise la même source, notant que les activités non-pétrolières ont affiché une hausse de 4,7%, les activités pétrolières ont progressé de 3,4% et les activités gouvernementales se sont améliorées de 2,2% en glissement trimestriel.

Selon les résultats publiés, le PIB réel corrigé des variations saisonnières (CVS) au quatrième trimestre 2024 a augmenté de 0,5% par rapport au trimestre précédent.