Gérald Darmanin salue le « partenariat renforcé renouvelé » entre la France et le Maroc dans le domaine de la Justice

Arrivé samedi au Maroc pour une visite de travail au Maroc, le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a salué, dimanche soir, le « partenariat renforcé renouvelé » entre la France et le Maroc. « Cette coopération est excellente », a-t-il souligné.

« Le travail exceptionnel que fait le Maroc en matière de renseignements, en matière de lutte contre la radicalisation, nous donnent énormément d’informations, et nous arrivons à travailler ensemble pour éviter des attentats (…) », a-t-il indiqué dans un entretien avec la chaîne de télévision 2M, la veille de sa rencontre avec son homologue marocain, Abdellatif Ouahbi, et le procureur général du Roi, El-Hassan Daki.

« Plus nous nous parlons, plus nous évitons des drames pour chacun de nos pays », a-t-il poursuivi, en affirmant œuvrer pour améliorer encore la coopération judiciaire entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic.

En matière de droit civil, le ministre français a fait part de sa volonté d’améliorer la coopération de droit civil entre Paris et Rabat sur des questions notamment de mariages, d’héritages ou de divorces.

Lundi, les deux ministres de la Justice doivent évoquer notamment les questions de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé sur fond du renforcement de la coopération judiciaire entre Paris et Rabat.