Abou Dhabi : des chercheurs développent un outil pour améliorer la chirurgie du cancer par le froid

Des chercheurs de l’Université de New York d’Abou Dhabi (NYUAD) ont développé un outil innovant permettant d’améliorer la détection et l’élimination des cellules cancéreuses lors de la cryochirurgie, une technique qui utilise le froid extrême pour détruire les tumeurs, a rapporté l’agence de presse émiratie « WAM ».

Il s’agit d’une technologie reposant sur un matériau nanométrique spécialisé qui illumine les cellules cancéreuses sous des conditions de congélation, facilitant ainsi leur distinction par rapport aux tissus sains et améliorant la précision chirurgicale.

Ce matériau réagit au froid extrême en augmentant sa fluorescence, permettant ainsi aux chirurgiens de différencier avec clarté les tissus cancéreux des tissus sains pendant l’opération, selon une étude publiée dans le Journal de l’American Chemical Society. Cette innovation est le fruit des travaux du groupe de recherche Trabolsi de NYUAD, qui a conçu un réseau organique covalent nanométrique (nTG-DFP-COF).

Selon, Farah Benyettou, membre du groupe de recherche Trabolsi à NYUAD, cet outil est une « avancée majeure qui pourrait révolutionner la chirurgie du cancer », notant qu’en rendant l’élimination des tumeurs plus précise, cette technologie a le potentiel de réduire le nombre d’interventions supplémentaires et d’accélérer la guérison des patients.

D’après la chercheuse, cette nouvelle technique constitue un pas significatif dans le traitement des cancers agressifs et difficiles à cibler.

De son côté, le professeur et enseignant en chimie et chercheur principal du groupe, Ali Trabolsi, a avancé que cette découverte vient combler le fossé entre l’imagerie et la thérapie, en offrant aux chirurgiens un outil en temps réel pour visualiser et retirer les cellules cancéreuses avec une précision inégalée, ajoutant que l’intégration de l’imagerie par fluorescence à la cryochirurgie permet de repousser les limites du traitement du cancer et ouvre de nouvelles perspectives aux patients atteints de tumeurs difficiles à traiter.

Ce progrès technologique améliore non seulement la précision et la sécurité des interventions de cryochirurgie, en préservant davantage de tissus sains tout en ciblant efficacement les cellules cancéreuses, mais il associe également les fonctions de diagnostic et de traitement en une seule plateforme, de même que cette approche pourrait réduire la nécessité d’interventions répétées et accélérer le processus de récupération des patients, conclut la même source.