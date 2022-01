Après une année à la Maison Blanche, Biden évoque de nombreux “défis” et “d’importants progrès”

“Je n’ai pas fait de promesses excessives”, a déclaré Biden en réponse à une question lors de cette conférence de presse de près de deux heures tenue à la Maison Blanche. “Je pense que si vous jetez un coup d’œil à ce que nous avons pu faire, vous devriez reconnaître que nous avons accompli d’énormes progrès”.

M. Biden a expliqué que son défi était de convaincre les républicains de travailler avec lui pour améliorer les choses dans le pays.

“Je n’avais pas prévu qu’il y aurait un effort aussi acharné pour faire en sorte que la chose la plus importante soit que le président Biden ne fasse rien”, s’est-t-il défendu, ajoutant : ” Que défendent les républicains? Que défendent-ils ?”

Interrogé sur l’échec des démocrates à faire adopter le plan de dépenses sociales de 2 trillions de dollars “Build Back Better”, le locataire de la Maison Blanche a reconnu qu’il devra scinder le projet de loi en plusieurs législations pour les faire adopter séparément.

“Je ne vais pas négocier contre moi-même sur ce qui devrait ou ne devrait pas y figurer, mais je pense que nous pouvons diviser le paquet, obtenir le plus possible maintenant, revenir et nous battre pour le reste plus tard”, a soutenu M. Biden.

M. Biden a cité, à titre d’exemple, les plus de 500 milliards de dollars de dépenses pour des programmes énergétiques et environnementaux qui, selon lui, pourraient obtenir un soutien au Sénat.

“Je sais que les deux personnes qui s’y sont opposées, du côté démocrate du moins, soutiennent un certain nombre de choses qui s’y trouvent “, a relevé M. Biden, en faisant référence aux sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema, qui ont tous deux exprimé publiquement leurs inquiétudes quant au coût du paquet complet.

Evoquant ses défis pour 2022, le président américain a d’abord indiqué qu’il était “satisfait” de son équipe actuelle, tout en promettant de tenir davantage de déplacements après la pandémie, de solliciter des conseils à l’extérieur de la Maison Blanche et d’interagir davantage avec les Américains à l’approche des élections de mi-mandat.

M. Biden a également confirmé qu’il désirait maintenir Kamala Harris comme vice-présidente pour les élections de 2024.