Afghanistan: Les talibans s’emparent de deux capitales provinciales supplémentaires

A quelques heures d’intervalle, les insurgés ont, après de violents combats, pris possession de Kunduz, à 300 km au nord de Kaboul, qu’ils encerclaient depuis quelques semaines, et de Sar-e-Pul, 400 km plus à l’ouest. Ils contrôlent maintenant quatre des 34 capitales provinciales afghanes.

La ville d’environ 300.000 habitants, déjà tombée deux fois ces dernières années aux mains des insurgés, en 2015 et 2016, est un carrefour stratégique du nord de l’Afghanistan, entre Kaboul et le Tadjikistan. Taloqan, capitale de la province voisine de Takhar, était aussi menacée dimanche.

Après Kunduz, Sar-e-Pul, à 600 km à l’ouest de Kaboul, est aussi tombée aux mains des talibans. Ceux-ci s’étaient déjà emparés samedi de Sheberghan, à 50 km plus au nord, fief du célèbre chef de guerre Abdul Rashid Dostom.

Vendredi, les insurgés avaient aussi saisi, sans rencontrer la moindre résistance, la ville de Zaranj, capitale de la lointaine province de Nimroz (sud-ouest), à la frontière avec l’Iran.

Kandahar (sud) et Hérat (ouest), deuxième et troisième villes du pays, sont aussi soumises à leurs assauts depuis plusieurs jours, tout comme Lashkar Gah (sud), capitale de la province du Helmand, et la ville de Sheberghan.