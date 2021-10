Afghanistan: les talibans mettent en garde contre un afflux de réfugiés si les sanctions sont maintenues

Le ministre afghan des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, a déclaré aux diplomates occidentaux, lors de leurs rencontres ces derniers jours à Doha, que “l’affaiblissement du gouvernement afghan n’est dans l’intérêt de personne, car cela pourrait affecter directement le monde dans le secteur de la sécurité et entraîner une migration économique pour fuir le pays”, selon un communiqué du ministère afghan des AE.

Selon la même source, M. Muttaqi a déclaré à la réunion de Doha que “nous demandons instamment aux pays du monde de mettre fin aux sanctions et de laisser les banques fonctionner normalement, afin que les organisations caritatives et le gouvernement puissent payer les salaires de leur personnel avec leurs propres réserves et l’aide internationale”.

Les pays européens en particulier craignent qu’en cas d’effondrement de l’économie afghane, de nombreux migrants partent pour l’Europe, exerçant une pression sur les états voisins comme le Pakistan et l’Iran et finalement sur les frontières de l’Union européenne.