Rencontre à Rabat entre le Roi Mohammed VI et Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane

Dans le cadre de sa visite privée à Rabat, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, président des Emirats Arabes Unis, a reçu le Roi Mohammed VI, ce mardi 02 juin 2026, à sa résidence à Rabat, indique un communiqué du cabinet royal.

Cette rencontre a été une occasion propice pour examiner et échanger les points de vue entre les dirigeants des deux pays au sujet des différents questions et défis que connaît la scène internationale, en particulier celles qui concernent les Etats du Golfe et du Moyen-Orient.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des liens fraternels et profonds ayant constamment uni les dirigeants des deux pays et les deux familles, ainsi que des relations de partenariat stratégique, de coopération fructueuse et de solidarité agissante existant entre le Maroc et les Emirats sous la sage conduite des deux dirigeants.