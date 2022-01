USA: l’inflation à son plus haut depuis 40 ans

Ce niveau est conforme aux prévisions des économistes interrogés par le Wall Street Journal. En novembre, les prix à la consommation outre-Atlantique avaient grimpé de 6,8% sur un an.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en décembre en données corrigées des variations saisonnières alors que les économistes s’attendaient à une progression de 0,4%.

L’indice de base, qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie, s’est inscrit en hausse de 0,6% sur un mois et de 5,5% sur un an. L’augmentation de l’indice de base sur un an est la plus forte depuis février 1991, a indiqué le département du Travail, ajoutant qu’en novembre, cet indice affichait une hausse de 4,9%.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une hausse de l’indice de base de 0,5% sur un mois et de 5,4% sur un an.

Les prix de l’énergie ont reculé de 0,4% sur un mois en décembre, tandis que les prix de l’alimentation ont enregistré une hausse de 0,5%.