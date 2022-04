USA: des milliers de vols annulés ce week-end à cause des orages en Floride

FlightAware, un site web qui suit les vols en temps réel, a constaté des perturbations majeures dans plusieurs aéroports de Floride, dont Miami, Ft. Lauderdale et Orlando, ainsi qu’à Baltimore et dans d’autres aéroports du pays.

Plus de 6 000 vols ont été retardés et 1.930 ont été annulés samedi, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Les perturbations se sont poursuivies dimanche avec près de 1.540 annulations et plus du double de retards, mais les horaires de lundi semblaient se stabiliser, selon la même source.

Les orages constituent un défi particulier pour les compagnies aériennes car ils sont plus difficiles à prévoir et à planifier que d’autres phénomènes météorologiques tels que les tempêtes d’hiver et les ouragans, au cours desquels les compagnies aériennes annulent souvent les vols des heures, voire des jours à l’avance.

Les perturbations dues aux orages ont tendance à se propager en cascade, car les équipages et les avions ne sont pas en mesure de remplir leur mission.

JetBlue, Southwest, Alaska Airlines, Frontier, Spirit et American Airlines ont été les plus touchés, selon FlightAware. Les informations locales ont fait état de tempêtes en Floride samedi.

La vague d’annulations est survenue alors que les voyages aériens se remettent de la pandémie, avec une forte demande de vols pour les vacances de printemps.