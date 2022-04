Chine: vaste effort de mobilisation pour freiner la propagation du Covid-19 à Shanghai

Dimanche, plus de 10.000 médecins, infirmiers et autres professionnels de santé venus de régions telles que Tianjin et les provinces du Hubei, du Jiangxi et du Shandong sont arrivés à bord de dix trains dans cette mégapole de 25 millions d’habitants, qui fait actuellement face à une hausse inquiétante d’infections au Covid-19.

« Les 30 membres de notre équipe se sont portés volontaires pour ce travail. Nombre d’entre eux avaient participé à la lutte contre l’épidémie au Hubei », a dit Hao Shu’an, directeur d’une équipe médicale venant de l’arrondissement de Jinnan, à Tianjin.

Certaines équipes médicales sont déjà au travail dans des hôpitaux provisoires et sont prêtes à accueillir des cas légers et des porteurs asymptomatiques, selon la commission municipale de la santé de Shanghai.

Plus de 650 professionnels de santé venus de la province de l’Anhui travaillent avec une équipe médicale locale dans un hôpital provisoire de 2.700 lits dans l’arrondissement de Chongming. L’hôpital a commencé à recevoir le premier groupe de 1.300 cas légers et de porteurs asymptomatiques dimanche soir.

Par ailleurs, des chiffres publiés lundi par la commission nationale de la santé ont montré que la Chine continentale a signalé dimanche 1.366 nouvelles contaminations transmises localement.

Parmi ces nouvelles infections locales, 836 ont été signalées dans la province du Jilin (nord-est) et 425 dans la ville de Shanghai.

Aucun nouveau décès lié au Covid-9 n’a été signalé dans tout le plan, le bilan des morts restant inchangé à 4.638.