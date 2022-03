USA : Biden promet de combattre l’inflation et de relancer l’économie

“Nous avons le choix. Une façon de lutter contre l’inflation est de faire baisser les salaires et d’appauvrir les Américains. Mais, j’ai un meilleur plan pour parvenir à cette fin”, a-t-il lancé devant les membres du Congrès américain à l’occasion de son premier discours sur l’état de l’Union.

Il est question “de réduire les coûts et non pas les salaires”, a souligné le chef de l’exécutif américain.

“Ma plus grande priorité est de ramener les prix sous contrôle”, a-t-il déclaré, ajoutant que son plan allait permettre de diminuer les coûts et de réduire le déficit. Pour ce faire, M. Biden a plaidé pour une augmentation de la capacité productive de l’économie américaine, pour qu’elle ne soit plus dépendante des chaînes d’approvisionnement étrangères.

Il a dans ce cadre, appelé le Congrès à soutenir son agenda économique pour renforcer les investissements notamment en éducation, en infrastructures et en soins médicaux, en mettant l’accent sur la nécessité d’appuyer la classe moyenne, fer de lance de toute société.

Evoquant la pandémie de Covid-19, le locataire de la Maison Blanche a souligné que les Etats-Unis sont toujours en état d’alerte pour venir à bout du virus, en vantant les bienfaits de la vaccination, notamment la dose de rappel.

“Nous allons continuer à lutter contre ce virus comme nous le faisons pour d’autres maladies”, a-t-il dit, ajoutant que “nous devons rester prudents” en fonction des mutations et propagations du virus.

Faisant allusion à la hausse de la criminalité et aux critiques faites aux forces de l’ordre, Biden a indiqué que la police américaine doit être soutenue financièrement par l’Etat.

“Nous devrions tous être d’accord qu’il ne faut pas cesser le financement à la police”, a-t-il relevé, notant que le financement des forces de l’ordre doit servir à soutenir “les effectifs et la formation dont elles ont besoin pour protéger nos communautés”. Il a par ailleurs fait observer que les frontières américaines ont aussi besoin d’être “sécurisées”.

Pour nombre d’observateurs, ce premier discours de Biden devant une session conjointe du Congrès se veut une plate-forme idoine pour faire preuve de leadership, redonner confiance aux Américains et rallier le soutien à son agenda législatif bloqué par le clan républicain et deux élus démocrates clés, en vue de faire notamment adopter un plan de grande envergure sur les dépenses sociales.

A l’approche des élections de mi-mandat, le président démocrate pâtît d’une baisse de popularité en raison d’un climat de morosité et de divisions, exacerbé par le renchérissement du coût de la vie avec une inflation au plus haut depuis quatre décennies.