Les pays du G7 évoquent des sanctions supplémentaires contre Moscou

“Nous avons échangé des suggestions sur des mesures supplémentaires qui peuvent être prises”, a déclaré à l’issue d’une réunion virtuelle Christian Lindner, précisant que des décisions allaient intervenir “dans les prochains jours” et que le but était “d’isoler la Russie politiquement, économiquement et financièrement”.

Depuis le début de l’opération russe en Ukraine, les pays occidentaux ont pris plusieurs sanctions financières contre Moscou, en excluant des banques russes de la plateforme interbancaire internationale Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale.

Ils ont aussi pris des mesures visant à empêcher la banque centrale russe de soutenir la monnaie nationale, le rouble, en limitant ses accès aux marchés internationaux des capitaux, et ajouté les noms de nombreuses personnalités russes sur les listes noires des individus dont les avoirs à l’étranger sont gelés.

Le ministre ukrainien des Finances Serguiï Martchenko a participé à la réunion du G7, selon M. Lindner, qui a assuré que les Occidentaux continueraient à se tenir “aux côtés du peuple ukrainien dans sa lutte pour la liberté”.