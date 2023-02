Une délégation du sénat américain salue le rôle du Roi Mohammed VI dans le renforcement de la paix et la prospérité dans la région et le monde

“Nous exprimons notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son engagement à renforcer les relations entre les Etats-Unis et la Maroc, et pour Son rôle dans la promotion de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région et dans le monde”, a déclaré à la presse le sénateur démocrate, Bob Menendez, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine, et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les entretiens avec M. Bourita ont permis de passer en revue les “relations solides” entre les États-Unis et le Maroc, et de discuter de la coopération bilatérale “pour faire face, ensemble, à un large éventail de défis régionaux et internationaux”, a fait savoir le sénateur Menendez, président du Comité des affaires étrangères au Sénat US.

Rappelant que le Maroc est l’un des alliés les “plus proches et les plus anciens” des Etats-Unis, le législateur US a indiqué que la rencontre a également été l’occasion de souligner l’importance du partenariat bilatéral “sur une panoplie de questions de sécurité, en particulier la lutte contre le terrorisme”.

À cet égard, le sénateur américain s’est dit confiant que les relations maroco-américaines “ne peuvent que se raffermir davantage dans les années à venir”.

M. Menendez s’est, en outre, arrêté sur le “réchauffement des relations du Maroc avec Israël”, soulignant que ces relations “créent déjà de nouvelles opportunités de paix et de prospérité”.

Pour sa part, le sénateur républicain, Lindsey Graham, a souligné que “les membres des deux partis considèrent le Maroc comme étant une force stabilisatrice dans une région instable”, ajoutant que le Royaume “se distingue comme une force stable pour le bien”.

Et le sénateur de la Caroline du Sud de souligner que les relations entre Rabat et Washington “sont l’une des plus solides que les Etats-Unis d’Amérique entretiennent dans la région”.

Par ailleurs, le sénateur Graham a fait remarquer que l’ambassadeur US au Maroc, Puneet Talwar, en plus d’être l’une des personnes les plus proches du président Joe Biden, “jouit du respect des membres du Sénat des États-Unis”.