Genève : La promotion des droits de l’Homme au Maroc, une orientation stratégique irréversible (Ouahbi)

M. Ouahbi, qui préside la délégation marocaine à la 52è session du Conseil des droits de l’homme (CDH), a passé en revue une série d’acquis réalisés par le Maroc en matière de droits de l’Homme, tant au niveau politique, qu’économique et social, mettant notamment l’accent sur l’avancée du chantier Royal de la protection social.

Il s’agit d’un chantier social important qui a permis, à fin 2022, d’intégrer 22 millions nouveaux adhérents au régime d’assurance maladie obligatoire, a souligné le ministre.

Ce chantier permettra également de généraliser les allocations directes en faveur d’environ 7 millions d’enfants en âge de scolarité à l’horizon 2024, en plus d’élargir la base adhésion aux régimes de retraite, qui devrait profiter à cinq millions de personnes additionnelles d’ici 2025, a-t-il ajouté.

M. Ouahbi a également mis l’accent sur les multiples réformes du secteur de la santé, évoquant notamment la création de la Haute autorité de la santé, des groupements régionaux de santé et de l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé, sans omettre l’attention particulière accordée à l’éducation, à travers la mise en place de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous.

Sur le volet du droit au travail, le responsable marocain a fait part de l’adoption du programme “Awrach” qui a profité à plus de 100.000 personnes en 2022 et du programme “Forsa” qui a bénéficié à plus de 10.000 porteurs de projets. En outre, a-t-il relevé, le dialogue social se poursuit dans le but d’améliorer les conditions des travailleurs et de renforcer la paix et la sécurité sociales.

Par ailleurs, M. Ouahbi a observé que l’année 2022 a été marquée par la sollicitude royale accordée aux questions de la femme et de la parité, à travers la révision du code de la famille et la dynamisation des institutions constitutionnelles concernées.

Selon lui, l’adhésion du Maroc au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a constitué une nouvelle étape majeure dans la marche du Royaume, portée par la volonté royale et consacrée par la constitution.

De plus, le Maroc a adhéré à une révision globale du système pénal pour assurer son adéquation aux normes internationales et aux mues sociétales, à travers un projet de code pénal et de code de procédure pénale, a-t-il assuré, rappelant l’adhésion et l’interaction du Royaume avec les mécanismes et rapports onusiens, dans le but de renforcer la coopération avec le système des Nations unies.