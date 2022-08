Un volcan entre en Ã©ruption prÃ¨s de la capitale islandaise

L’éruption, située à environ 40 kilomètres de Reykjavík, laisse apparaître des jets de lave en fusion se transformant en roche sombre à mesure que la matière refroidit et laissant s’échapper une fumée bleutée.

Les images et les flux vidéo diffusés par les médias locaux ont montré de la lave et de la fumée s’échappant d’une fissure dans le sol sur le flanc de la montagne Fagradalsfjall, qui a connu l’an dernier une éruption qui a duré six mois.

L’Institut IMO, qui surveille l’activité sismique, a estimé la longueur de la fissure à environ 300 mètres, précisant que l’éruption avait débuté dans la vallée de Meradalir, à moins d’un kilomètre de l’éruption de 2021.

Les touristes et les résidents doivent éviter la zone en raison des gaz toxiques, bien qu’il n’y ait pas de risque immédiat de dommages aux infrastructures essentielles, a déclaré le ministère de la Protection civile et de la Gestion des urgences dans un communiqué.

Un “code rouge” a été décrété pour interdire aux avions de survoler le site, mais des hélicoptères ont été envoyés sur place pour évaluer la situation.

“Actuellement, les vols à destination et en provenance d’Islande n’ont pas été perturbés et les couloirs de vol internationaux restent ouverts”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué.

La péninsule de Reykjanes est un point chaud volcanique et sismique, et l’éruption a eu lieu à seulement 25 km de Reykjavík et à 15 km de l’aéroport international du pays.

En mars de l’année dernière, des fontaines de lave ont fait éruption de manière spectaculaire dans la région à partir d’une fissure de 500 à 750 mètres de long, se poursuivant jusqu’en septembre et attirant des milliers d’Islandais et de touristes sur les lieux.

Contrairement à l’éruption du volcan Eyjafjallajokull, recouvert de glace, qui a interrompu quelque 100 000 vols et contraint des centaines d’Islandais à quitter leur foyer, cette éruption ne devrait pas cracher beaucoup de cendres ou de fumée dans l’atmosphère.