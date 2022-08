L’inflation en Turquie atteint 79,6 %, son plus haut niveau en 24 ans

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,37 % en glissement mensuel en juillet, a indiqué l’Institut turc de la statistique, ajoutant que le taux annuel des prix à la consommation était de 78,6 % en juin.

La plus forte hausse annuelle des prix a été enregistrée dans le secteur des transports, avec 119,11 %. Le coût des aliments et des boissons non alcoolisées a augmenté de 94,65 %, tandis que les prix de l’ameublement et de l’équipement ménager ont augmenté de 88,35 %.

L’indice des prix à la production nationale a augmenté de 5,17 % par rapport au mois précédent en juillet, avec une hausse annuelle de 144,61 %.

Le pays connaît des difficultés financières sans précédent depuis des décennies, la livre turque s’étant effondrée depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19. Le conflit russo-ukrainien a également aggravé la situation, poussant les prix de l’énergie à de nouveaux sommets.