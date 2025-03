UE : Les 27 donnent leur feu vert au plan de réarmement de l’Europe

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, réunis jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire, ont donné leur feu vert au plan « Réarmer l’Europe » de 800 milliards d’euros, proposé cette semaine par la Commission européenne (CE).

Alors que les États-Unis ont amorcé un désengagement militaire en Ukraine, les Etats membres ont appelé l’Exécutif européen à développer en urgence les composantes de ce plan devant les aider à investir massivement dans leurs défenses.

Les Vingt-sept ont « pris note » du principe d’un nouvel instrument commun de 150 milliards d’euros, que la Commission emprunterait aux marchés à taux avantageux pour prêter aux États membres. Les gouvernements nationaux pourraient ainsi investir dans une série d’armements prioritaires.

Il s’agit notamment de la défense antiaérienne et antimissile, des systèmes d’artillerie, y compris les capacités de frappe de précision en profondeur, des missiles et des munitions, des drones et des systèmes anti-drones, des développements stratégiques, y compris dans le spatial (les constellations de satellites) et de la protection des infrastructures critiques, de la mobilité militaire, du cyberespace, de l’intelligence artificielle et de la guerre électronique.

L’autre point qui fait consensus au sein du Conseil européen concerne la flexibilité accrue des règles budgétaires européennes, pour éviter que l’augmentation des dépenses en défense ne déclenche ou ne pèse sur les procédures de déficit excessif. Les pays les plus endettés en sont particulièrement demandeurs, mais les conclusions prennent bien soin de souligner la nécessité de garantir la soutenabilité de la dette.

D’autres pistes sont évoquées, en l’occurrence l’utilisation de fonds structurels de cohésion à des fins de défense et l’extension à la défense des investissements de la Banque Européenne d’Investissement.

Dans les conclusions, publiées au terme de ce Sommet, les dirigeants des 27 ont également invité la Commission à proposer des sources de financement supplémentaires pour la défense au niveau de l’UE, notamment au moyen de possibilités et d’incitations supplémentaires offertes à tous les États membres, et souligné l’importance de mobiliser des financements privés pour l’industrie de la défense.

Désormais, la Commission européenne doit s’atteler au développement des textes légaux, avec en point de mire le sommet ordinaire des 20 et 21 mars.

La CE doit aussi présenter un livre blanc sur la défense européenne le 19 mars. Des nouvelles mesures pourraient encore intervenir au sommet de juin.