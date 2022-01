Tunisie: démission de la directrice de cabinet du président Kaïs Saïed

“J’ai décidé de démissionner. Des différences d’opinion fondamentales sur les intérêts de la Tunisie sont apparues et je pense qu’il est de mon devoir de me retirer”, a écrit Nadia Akacha sur son compte Facebook sans donner plus de détails.

Citée par l’agence de presse tunisienne “TAP”, une source à la présidence de la République tunisienne a confirmé la démission de Mme Nadia Akacha de son poste de directrice de cabinet du président Saïed.

Juriste de formation, âgée de 41 ans, Mme Akacha, avait été nommée conseillère juridique au sein du cabinet présidentiel fin 2019 avant de devenir en janvier 2020 la directrice du cabinet du président Saïed.

Titulaire d’un doctorat en droit public, cette spécialiste en droit constitutionnel a été “Research Fellow” à l’Institut Max Planck de droit public et international comparé à Heidelberg (Allemagne).