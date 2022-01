CAN-2021: le Cameroun bat les Comores et accède aux quarts de finale (2-1)

Karl Toko Ekambi a ouvert la marque pour le pays hôte à la 29 e minute de jeu, avant que Vincent Aboubakar ne creuse l’écart à la 70e.

Les Comores ont réduit l’écart à la 81 e minute grâce à une réalisation de Youssouf M’Changama.

Les Comores ont été réduits à dix dès la 7 e minute après l’expulsion de Najim Abdou.

Plutôt, la Gambie, pour sa 1ère participation à la CAN, a accédé aux quarts de finale en battant la Guinée (1-0).

Les 8es de finales de la CAN se poursuivront mardi avec deux rencontres qui mettront aux prises le Maroc et Malawi, ainsi que le Sénégal et le Cap-Vert.

La Tunisie affrontera le Burkina Faso, vainqueur face au Gabon aux tirs au but (1-1, 7-6), lors des quarts de finale.