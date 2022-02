Terrorisme : la Coalition mondiale engagée pour «la défaite durable» de Daech après la mort de son leader

«La défaite durable de l’Etat islamique en Syrie et en Irak reste la priorité absolue de la Coalition. Nous continuerons à tirer parti de l’expertise de la Coalition pour contrer les branches et les réseaux mondiaux de Daech/EI, et pour traduire ses membres en justice», a indiqué la Coalition dans un communiqué transmis à Washington par le bureau du porte-parole du département d’Etat américain.

Et de rappeler que «les événements récents en Syrie soulignent à la fois le succès que nous continuons d’avoir à anéantir le leadership de Daech et la menace persistante que le groupe terroriste représente dans la région et au-delà».

La mort du chef de Daech, Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, jeudi dernier dans une opération des forces spéciales américaines, constitue «un autre coup dur porté à l’organisation terroriste », poursuit-on.

Al-Qurayshi est devenu le leader de Daech en octobre 2019 après l’élimination de son prédécesseur Abou Bakr al-Baghdadi qui avait été tué dans un raid similaire. «En tant que coalition, nous maintiendrons la pression nécessaire pour nier toute tentative de Daech/ISIS de se reconstituer ou de reprendre et de conserver des territoires en Syrie et en Irak», assure la Coalition de près de 80 pays.