Sommet UE: “un moment de vérité” pour l’Europe (Macron)

Le sommet de l’UE sur le plan de relance après la crise du Covid-19 est “un moment de vérité pour l’Europe”, a déclaré vendredi à Bruxelles le président français Emmanuel Macron, en se déclarant “confiant mais prudent” sur l’issue de la réunion.

“C’est un moment de vérité et d’ambition pour l’Europe. Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan sanitaire mais aussi économique et social. Elle requiert beaucoup plus de solidarité et d’ambition”, a-t-il déclaré à son arrivée au Conseil européen, avant de s’entretenir avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.